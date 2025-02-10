«Вместе с жителями я прошел этот путь». Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского округа
Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского округа после 6 лет работы
«За шесть лет Руза стала родной», — с этими словами Николай Пархоменко покинул пост главы городского округа спустя шесть лет работы. Он занимал должность с 2019 года. Бывший руководитель отметил, что, прежде всего, благодарен жителям.
«Вместе с вами я прошел этот путь. Спасибо за вашу поддержку, активную жизненную позицию, обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили новые детские сады и ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове. Вместе радовались личным победам каждого жителя», — написал Николай Пархоменко в своем Telegram-канале.
Обратившись к жителям, Николай Пархоменко подытожил, что он желает городскому округу добра, процветания и мирного неба над головой.
Всегда чувствовал вашу поддержку, это давало мне сил решать сложные задачи.
Николай Пархоменко
Отдельная благодарность — своей личной команде, подчеркнул он.
«Благодарю своих коллег, без помощи которых эффективная работа на благо жителей была бы невозможна, и депутатский корпус Рузы, всю свою команду», — отметил бывший руководитель.
Вместе с тем глава городского округа поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его команду.
«Спасибо за поддержку, вовлеченность и чуткость в работе нашего муниципалитета. Обязательно продолжим совместную работу», — сказал Пархоменко.