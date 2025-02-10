10 февраля 2025 18:49 «Вместе с жителями я прошел этот путь». Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского округа Николай Пархоменко покинул пост главы Рузского округа после 6 лет работы 0 0 0 Подмосковье

Руза

«За шесть лет Руза стала родной», — с этими словами Николай Пархоменко покинул пост главы городского округа спустя шесть лет работы. Он занимал должность с 2019 года. Бывший руководитель отметил, что, прежде всего, благодарен жителям.

«Вместе с вами я прошел этот путь. Спасибо за вашу поддержку, активную жизненную позицию, обратную связь. Сообща мы шли курсом перемен: строили новые детские сады и ремонтировали социальные объекты, открыли в 2021 году новую школу в Тучкове. Вместе радовались личным победам каждого жителя», — написал Николай Пархоменко в своем Telegram-канале.

Обратившись к жителям, Николай Пархоменко подытожил, что он желает городскому округу добра, процветания и мирного неба над головой.

Всегда чувствовал вашу поддержку, это давало мне сил решать сложные задачи. Николай Пархоменко

Отдельная благодарность — своей личной команде, подчеркнул он. «Благодарю своих коллег, без помощи которых эффективная работа на благо жителей была бы невозможна, и депутатский корпус Рузы, всю свою команду», — отметил бывший руководитель.

Вместе с тем глава городского округа поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и его команду. «Спасибо за поддержку, вовлеченность и чуткость в работе нашего муниципалитета. Обязательно продолжим совместную работу», — сказал Пархоменко.