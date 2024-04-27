Никита Говоров из Лобни примет участие в шоу «Суперниндзя. Дети» | 360°

Подмосковье 27 апреля 2024, 17:13 Никита Говоров из Лобни примет участие в шоу «Суперниндзя. Дети» Unsplash

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Юный спортсмен Никита Говоров из городского округа Лобня примет участие в детской версии спортивного шоу «Суперниндзя. Дети». Первый эпизод телепередачи выйдет на канале СТС 5 мая в 19:30.

С четырех лет Никита тренируется в спортивной школе и имеет третий юношеский разряд по дзюдо и самбо. Кроме того, его увлечения — лыжный спорт, шахматы и рыбалка.

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В рамках шоу он и другие участники постараются преодолеть препятствия на 86-метровой трассе, освещение для которой обеспечивается 900 световыми приборами и полуторакилометровой лентой светодиодов.

В соревнованиях примут участие 108 молодых спортсменов из 49 городов России и Белоруссии. Они поборются за призовой фонд в размере шесть миллионов рублей, который распределят между тремя победителями.

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