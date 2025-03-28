НИКИ детства стал вдохновителем всероссийского конгресса «5П Детская медицина»

НИКИ детства стал главным вдохновителем VI Всероссийского конгресса с международным участием «5П Детская медицина. Здоровый ребенок — миссия выполнима». Мероприятие прошло с 26 по 28 марта в Москве. За три дня конгресс посетили более 200 ведущих детских специалистов.

Научная программа мероприятия базировалась на пяти принципах медицины:

прогнозирование;

персонификация;

профилактика;

партнерство;

позитивная медицина.

По результатам конгресса приняли резолюцию, в ней отразили важные и проблемные вопросы развития отрасли.

«Резолюция призывает активно применять генетические технологии для диагностики и лечения детских заболеваний, использовать таргетную терапию, повышать осведомленность врачей о редких заболеваниях и обеспечивать биологическую безопасность в детской медицине», — рассказала главный педиатр Подмосковья, директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В Минздраве региона отметили, за три дня конгресса состоялось 74 симпозиума, было представлено свыше 250 докладов. Около пяти тысяч человек приняли участие в дискуссиях, научных семинарах, тренингах, круглых столах, конкурсах и мастер-классах.