НИКИ детства пригласил коллег из Турции на обучение

Слева направо: научный сотрудник НИКИ детства Мельяновская Юлия Леонидовна, профессор кафедры медицинской генетики Университета Мармара (Турция) Pinar Ata Eren, директор НИКИ детства Одинаева Нисо Джумаевна, детский эндокринолог НИКИ детства Тлиф Асиет Исмаиловна, к.м.н., ведущий научный сотрудник НИКИ детства Лошкова Елена Владимировна, начальник Отдела внутреннего контроля качества НИКИ детства Чмырева Вероника Павловна.
Фото: Слева направо: научный сотрудник НИКИ детства Мельяновская Юлия Леонидовна, профессор кафедры медицинской генетики Университета Мармара (Турция) Pinar Ata Eren, директор НИКИ детства Одинаева Нисо Джумаевна, детский эндокринолог НИКИ детства Тлиф Асиет Исмаиловна, к.м.н., ведущий научный сотрудник НИКИ детства Лошкова Елена Владимировна, начальник Отдела внутреннего контроля качества НИКИ детства Чмырева Вероника Павловна./https://nikid.ru/sostoyalas-rabochaya-vstrecha-direktor/

Специалисты НИКИ детства и турецкого Университета Мармара провели рабочую встречу и обсудили дальнейшее взаимодействие научных центров. В числе прочего, коллегам предложили проходить обучение в Подмосковье.

Профессора кафедры медицинской генетики Университета Мармара Пынар Ата Эрен встретилась с директором НИКИ детства Нисо Одинаевой и заместителем директора по научной работе Еленой Кондратьевой.

«Мы обсудили научное партнерство, вопросы проведения стажировок на рабочем месте и онлайн-консилиумов. НИКИ детства реализует 18 научных тем в разных сферах детского здравоохранения. Приоритетом Института также является высокое качество последипломного образования, в связи с чем коллегам из Турции предложили возможность пройти обучение в ординатуре и аспирантуре», — рассказала Одинаева.

Она также пригласила детей из Турции проходить реабилитацию в Подмосковье. Институт оснащен уникальной техникой, при этом ряд аппаратов представлен в единичных центрах России.

В будущем планируется создать вместе с Центром наследственных заболеваний легких и сотрудниками Университета Мармара общую базу данных пациентов для изучения особенностей редких наследственных заболеваний.

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор  Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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