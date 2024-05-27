НИКИ детства подписал соглашение о сотрудничестве с медцентром Узбекистана

Врачи НИКИ детства приняли участие в научно-практической конференции «Узбекистан — Россия: партнерство во имя здоровья». Коллеги из Подмосковья и Ташкента подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам заместителя директора по клинико-организационной работе НИКИ детства Лолиты Пак, сотрудничество направлено на обмен опытом, а также на совместную научную работу.



«Наш институт выстраивает плодотворные отношения с узбекскими коллегами. Нам очень ценен этот взаимный обмен опытом в клинической части, в научной и в образовательной сфере. Мы обсуждали вопросы стажировок наших врачей в Ташкенте и зарубежных коллег у нас. Очень полезно, когда медицинское сообщество взаимно обогащает друг друга, делится опытом», — рассказала Пак.

Первый визит врачей из Ташкента в рамках подписанного договора о сотрудничестве состоится 4 сентября. Делегация посетит пятый съезд детских врачей «Педиатрия как искусство», который организует НИКИ детства.

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