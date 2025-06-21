«Ни одно обращение не спустят на тормозах». Зиновьева рассказала о системе ЦУР «Бизнес»

Разработанную и запущенную в Московской области систему ЦУР «Бизнес» признали лучшим элементом инвестиционного стандарта России. Об этом в интервью ведущей 360.ru Анастасии Букреевой рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — глава областного Мининвеста Екатерина Зиновьева на Петербургском экономическом форуме.

Она отметила, что цифровая система ЦУР «Бизнес» — это уникальная разработка, предназначенная для предпринимателей Московской области, через которую они держат обратную связь с правительством.

«Важно, чтобы любое обращение бизнеса не осталось незамеченным, и чтобы не было спущено на тормозах. Чтобы все было четко и быстро реализовано. В этом и есть смысл ЦУР „Бизнеса“», — заявила Зиновьева.

За год через систему поступает от 12 до 13 тысяч обращений предпринимателей. Быстрая реакция на обращения помогла бизнесу сэкономить около 10 миллиардов рублей личного капитала за счет сокращения издержек.

Также Зиновьева рассказала о поддержке, которую получают подмосковные предприниматели, чем регион привлекает китайских инвесторов и в какие страны местные производители могут экспортировать свою продукцию.