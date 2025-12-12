«Ни одна веточка не сломалась». Главную новогоднюю ель страны перевезли из Рузы в Кремль

Главную елку страны доставили в Кремль из Рузы

Главную елку России доставили в целости и сохранности из Рузы в Кремль . Она будет украшать сердце столицы до Крещения. Лесную красавицу перевозили на специальном автопоезде.

Праздничное дерево на Соборную площадь доставил лично Дед Мороз. Все 80 километров пути автопоезд сопровождали сотрудники ДПС.

«Лесную красавицу к месту назначения доставили в целости и сохранности. Укладывали аккуратно, чтобы ни одна веточка не сломалась. Очень пушистая елочка. На радость детям и взрослым», — сказал Дед Мороз.

Он рассказал, что в пути автопоезд радостно встречали и фотографировали, водители сигналили и пытали подобраться поближе.

Елку выбирали на протяжении нескольких месяцев. В результате выбор комиссии пал на дерево в Рузе высотой 25 метров.

«Очень пушистая, 26 метров, стройная, очень красивая. Каждый год сюда привозят красивую елочку, выбирают целый год», — поделился Дед Мороз.

Он пожелал жителям быть счастливыми и здоровыми в новом году, а детям — хорошо учиться.