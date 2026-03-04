Незрячая спортсменка мечтает о Паралимпиаде

Татьяна Альмухаметова, многократная чемпионка России по легкой атлетике, родилась полностью незрячей. В 2025 году она стала победительницей паралимпийского первенства России, пробежав 100-метровую дистанцию за 14,01 секунды и побив свой личный рекорд.

В возрасте восьми лет Татьяна начала свой путь в спорте. Ее способности заметил учитель физкультуры в школе. Она выделялась среди других учеников скоростью и высокими результатами на различных дистанциях. Учитель посоветовал ей попробовать себя в легкой атлетике.

Атмосфера соревнований и вкус победы увлекают Татьяну. Эмоции от объявления результатов, овации и гордость близких людей вдохновляют ее на развитие спортивной карьеры.

Татьяна тренируется под руководством щелковского тренера Алексея Золотухина. Волонтер-лидер Станислав Самарин помогает ей в тренировках и поддерживает ее идеи.

Во время забегов Татьяна ориентируется на манеже с помощью специальной веревки — парасвязки. Это петля-«восьмерка», за которую держатся спортсмены во время забега.

Сейчас Татьяна продолжает тренировки и мечтает выйти на международный уровень. Она хочет принять участие в чемпионате Европы и надеется попасть на Паралимпийские игры.