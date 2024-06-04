Незначительные повреждения после сильного ветра устранили в Лобне

В городском округе Лобня вчера бушевала непогода. Незначительный урон, причиненный стихией, устраняют по горячим следам.

Рабочие уже закрепили часть крыши, которую сорвало порывом ветра на Юбилейной, 4к7. Также они восстановили временный забор на Чехова, 7а, снесённый стихией на проезжую часть. Строительное ограждение, упавшее на улице Дружбы, также вернули на место.

Упавшие деревья на улицах Крупской, Верхней и у дома 12а на Горке распилили и в ближайшее время вывезут.

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