Нежилое заброшенное здание снесли в Солнечногорске

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

Заброшенное нежилое строение демонтировали в деревне Редино под Солнечногорском. Всего на территории муниципалитета было выявлено 386 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 260 объектов.

Аварийный объект представлял собой двухэтажное кирпичное здание, расположенное в непосредственной близости к жилой застройке. Долгое время оно не использовалось и находилось в заброшенном состоянии, что привело к значительному разрушению основных строительных элементов.

В связи с этим было принято решение о включении здания в список на ликвидацию с последующим сносом. В ноябре текущего года администрация городского округа Солнечногорск провела необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения, как отметил заместитель главы округа Александр Сорокин.

Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск

На данный момент территория очищена от остатков здания и строительного мусора. В планах — благоустройство участка.

Работа по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Солнечногорска продолжается.

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