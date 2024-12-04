Нежилое заброшенное здание снесли в Солнечногорске

Заброшенное нежилое строение демонтировали в деревне Редино под Солнечногорском. Всего на территории муниципалитета было выявлено 386объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 260объектов.
Аварийный объект представлял собой двухэтажное кирпичное здание, расположенное в непосредственной близости к жилой застройке. Долгое время оно не использовалось и находилось в заброшенном состоянии, что привело к значительному разрушению основных строительных элементов.
В связи с этим было принято решение о включении здания в список на ликвидацию с последующим сносом. В ноябре текущего года администрация городского округа Солнечногорск провела необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения, как отметил заместитель главы округа Александр Сорокин.
На данный момент территория очищена от остатков здания и строительного мусора. В планах — благоустройство участка.
Работа по выявлению и ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Солнечногорска продолжается.