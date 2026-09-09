Независимых наблюдателей на выборы подготовили в Балашихе

Подмосковье вместе со всей Россией активно готовится к выборам, которые пройдут с 18 по 20 сентября.Жители столичного региона проголосуют за новый состав депутатов в Государственную и Московскую областную Думу, а в некоторых муниципалитетах изберут также депутатов местных советов. Мониторить обстановку на каждом пункте для голосования, что оборудуют в области, будут независимые наблюдатели.

Около четырех тысяч из них подготовила «Единая Россия». В том числе для работы на 183 избирательных участках в Балашихе.

«Это именно тот инструмент, с помощью которого люди, идущие голосовать на избирательные участки, понимают, что контроль осуществляется постоянно. Прозрачность и доверие — они позволяют и после выборов органам власти работать над исполнением предложений и тех программ, которые принимали в преддверии выборов. Это принципиально важно для дальнейшего взаимопонимания между органами власти и нашими жителями», — сказал депутат Мособлдумы, член фракции «Единая Россия» Владимир Шапкин.

Наблюдателями могут стать все граждане старше 18 лет. Это люди разных профессий и возрастов, включая представителей образования, культуры и бизнеса, а еще общественных и волонтерских объединений. Полную прозрачность и безопасность электорального процесса в регионе также обеспечат больше двухсот наблюдателей от областной Общественной палаты.

«После того, как общественный наблюдатель подает свои документы в Общественную палату региона, он становится общественным наблюдателем, он проходит обучение по осуществлению общественного контроля за ходом выборов на избирательных участках в дни выборов. Общественные наблюдатели — это люди, которые независимы от скажем так, каких-то пристрастий или кандидатов или там партий. Они руководствуются в своих, в своей работе — это золотым стандартом и Кодексом этики», — прокомментировала член Общественной палаты Московской области, эксперт регионального штаба общественного наблюдения Елена Жарова.

Избирательные участки откроются рано утром 18 сентября. С этого момента и все три дня голосования наблюдатели будут круглосуточно следить за ходом выборов на всех этапах — от выдачи бюллетеней до итогового подсчета голосов. Из задача не вмешиваться в процесс, а фиксировать все происходящее. Для чистоты контроля каждый может мониторить только один конкретный участок, на котором работает. Это исключает конфликт интересов. Система общественного контроля в России — одна из самых масштабных в мире, а наблюдатель — ее важнейшее звено.