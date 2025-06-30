Независимая оценка культурных объектов началась в Чехове

Жители муниципального округа смогут оставить свое мнение о работе библиотечной сети и культурно-творческой дирекции округа. Необходимо ответить на вопросы о качестве услуг, предоставляемых местными учреждениями, а также об информировании, вежливости персонала и других нюансах работы. Также опрашиваемые могут внести свои предложения по улучшению деятельности выбранной организации. Проголосовать могут жители старше 18 лет.

Опрос проводится анонимно. Поэтому для участия не требуется указывать свои личные данные такие, как: имя, телефон и домашний адрес. Желающим предлагают перейти на официальный сайт по ссылке и ответить «да» или «нет» на предложенные вопросы.