«Незаменимые помощники». Андрей Воробьев поблагодарил участников движения «Волонтеры Подмосковья» за труд

Воробьев: региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет

Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет. С этим событием активистов поздравил губернатор Андрей Воробьев . Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и готовность прийти на помощь, поддержать в любой ситуации.

История движения началась еще в пандемию. Тогда более 14,8 тысячи волонтеров развозили продукты и лекарства, помогали с домашними животными, следили за соблюдением самоизоляции.

Сейчас особенно важна поддержка участников СВО и их семей. С апреля 2022 года волонтеры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело».

«Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь, передают ее бойцам», — добавил Воробьев.