«Незаменимые помощники». Андрей Воробьев поблагодарил участников движения «Волонтеры Подмосковья» за труд

Воробьев: региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет

Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева
Фото: Пресс-служба губернатора Подмосковья Андрея Воробьева

Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет. С этим событием активистов поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и готовность прийти на помощь, поддержать в любой ситуации.

История движения началась еще в пандемию. Тогда более 14,8 тысячи волонтеров развозили продукты и лекарства, помогали с домашними животными, следили за соблюдением самоизоляции.

«Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи „Мы рядом“», — подчеркнул губернатор.

Сейчас особенно важна поддержка участников СВО и их семей. С апреля 2022 года волонтеры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело».

«Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь, передают ее бойцам», — добавил Воробьев.

По его словам, в Подмосковье работает 86 пунктов сбора, а благодаря активности волонтеров на передовую отправили свыше восьми тонн груза.

После трагедии в «Крокусе» более 300 участников движения дежурили у мемориала, помогали в пунктах выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. Помимо этого, они ездили в Анапу — очищали побережье после аварии, убирали следы нефтепродуктов с камней, воды, животных и берега. В той экспедиции участвовали более 80 человек.

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