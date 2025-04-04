«Незаменимые помощники». Андрей Воробьев поблагодарил участников движения «Волонтеры Подмосковья» за труд
Воробьев: региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет
Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось пять лет. С этим событием активистов поздравил губернатор Андрей Воробьев. Он поблагодарил волонтеров за неравнодушие и готовность прийти на помощь, поддержать в любой ситуации.
История движения началась еще в пандемию. Тогда более 14,8 тысячи волонтеров развозили продукты и лекарства, помогали с домашними животными, следили за соблюдением самоизоляции.
«Они стали незаменимыми помощниками в мобильных пунктах вакцинации, поликлиниках, штабах адресной помощи „Мы рядом“», — подчеркнул губернатор.
Сейчас особенно важна поддержка участников СВО и их семей. С апреля 2022 года волонтеры подключились к региональному гуманитарному проекту «Доброе дело».
«Неравнодушные люди вместе с активистами собирают гуманитарную помощь, передают ее бойцам», — добавил Воробьев.
По его словам, в Подмосковье работает 86 пунктов сбора, а благодаря активности волонтеров на передовую отправили свыше восьми тонн груза.
После трагедии в «Крокусе» более 300 участников движения дежурили у мемориала, помогали в пунктах выдачи вещей и в центре поддержки пострадавших. Помимо этого, они ездили в Анапу — очищали побережье после аварии, убирали следы нефтепродуктов с камней, воды, животных и берега. В той экспедиции участвовали более 80 человек.