Незаконный торговый самострой снесли в Видном

В Видном снесли торговые самострои, которые мешали ремонту теплотрассы. Собственников уведомили заранее, однако они решили препятствовать ликвидации объекта. Здания демонтировали в присутствии сотрудников полиции.

Два ларька расположились на Строительной улице. Под объектами проходят важные инженерные коммуникации, и постройки мешали обслуживанию и ремонту теплосетей.

«Эти павильоны находятся на частном земельном участке, но при этом расположены прямо на камере тепловых сетей. Администрация муниципалитета разрешение на возведение данной торговой точки не выдавала, их установили самовольно, при этом перекрыв доступ к подземным коммуникациям. В текущем году на улице Советской начинается реконструкция теплотрассы, и демонтаж этих павильонов — это подготовительные мероприятия к ремонту теплосетей», — уточнил начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Андрей Асеев.

Собственники помещений проигнорировали предупреждения и пытались препятствовать демонтажу — блокировали проезд и запирались в торговой палатке. Работы начали при содействии сотрудников полиции.

«Всего на 2025 год запланирован демонтаж 100 незаконных торговых объектов. Кроме этого, продолжаем выявлять и фиксировать другие объекты, не входящие в данный утвержденный перечень и функционирующие с нарушением законодательства», — уточнил Андрей Асеев.

В 2025 году в Ленинском округе капитально отремонтируют 17 участков теплотрасс, в том числе магистральные сети в центральной части Видного.