Незаконный торговый павильон снесли в деревне Дурыкино | 360°

25 апреля 2024, 11:59
Незаконный торговый павильон снесли в деревне Дурыкино
Самовольно установленные объекты торговли и общественного питания продолжают демонтировать на Ленинградском и Пятницком шоссе в Солнечногорске. Накануне такую постройку снесли в деревне Дурыкино.
Пресечение незаконной деятельности ведется в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы проводит Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск и муниципальный земельный контроль.
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«Всего за последние полгода устранено четыре таких объекта, а также еще несколько запланировано под снос», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.
Помимо этого, на объектах потребительского рынка идет работа по приведению фасадов в соответствии с утвержденным архитектурным обликом.
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Солнечногорск
Торговля
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