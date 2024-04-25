Незаконный торговый павильон снесли в деревне Дурыкино | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 11:59 Незаконный торговый павильон снесли в деревне Дурыкино Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

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Самовольно установленные объекты торговли и общественного питания продолжают демонтировать на Ленинградском и Пятницком шоссе в Солнечногорске. Накануне такую постройку снесли в деревне Дурыкино.

Пресечение незаконной деятельности ведется в рамках поручения губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Работы проводит Управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск и муниципальный земельный контроль.

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«Всего за последние полгода устранено четыре таких объекта, а также еще несколько запланировано под снос», — рассказал заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Помимо этого, на объектах потребительского рынка идет работа по приведению фасадов в соответствии с утвержденным архитектурным обликом.

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