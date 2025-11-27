Незаконный торговый объект снесли в Красногорске

В Красногорске снесли незаконный торговый объект по обращению жителей. Решение приняли сотрудники администрации на основании протокола по статье 4.7 Кодекса об административных правонарушениях Московской области.

Рейд провели представители администрации Красногорска и полиции. Они обнаружили, что на муниципальной земле установлен объект, где занимаются незаконной торговлей.

«Чат фактически является интернет-приемной главы муниципалитета Дмитрия Волкова. Сотрудники администрации ежедневно реагируют на сообщения по всем направлениям. Один из бдительных граждан, за что мы ему благодарны, обратил наше внимание на незаконную торговлю в этом месте», — отметил начальник управления по безопасности Альберт Петелин.

На предпринимателя составили протокол по статье 4.7 Кодекса об административных правонарушениях Московской области, товар изъяли, демонтировали сетки и козырек.

Отметим, сотрудники администрации Красногорска продолжают работу по демонтажу незаконных НТО. В 2025 году снесли 202 объекта, планируют ликвидировать еще 50.