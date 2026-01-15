Незаконный слив канализационных стоков пресекли в Ленинском округе

Жители деревни Дроздово неоднократно обращались с жалобами на загрязнение дороги из-за слива канализационных стоков. В результате проверок обнаружили самовольное занятие земельного участка и объекта системы водоотведения.

Заместитель главы Ленинского округа Виктория Морозова рассказала, что комиссионные рейды с участием правоохранительных органов, прокуратуры, муниципальных служб и муниципального земельного контроля на этой территории проводили неоднократно. Проверяющие выявили нарушение земельного законодательства — самовольное занятие части территории собственниками участка.

«29 августа владельцу было вручено уведомление о необходимости демонтировать забор и освободить незаконно занятую часть земли. Повторное уведомление было направлено 11 декабря 2025 года, однако реакции со стороны собственников не последовало», — сообщила Виктория Морозова.

В итоге незаконно установленное ограждение снесли, а колодец демонтировали. Все мероприятия провели в рамках законодательства и под контролем профильных служб.