Незаконный шиномонтаж ликвидировали в поселке Боброво в Ленинском округе

Сотрудники администрации Ленинского городского округа вместе с полицейскими эвакуировали незаконный шиномонтаж в поселке Боброво. Нарушители оборудовали бизнес в сломанном автобусе, его уже вывезли на штрафстоянку.

По словам главы Ленинского городского округа Станислава Каторова, транспортное средство, в котором оказывали услуги шиномонтажа находилось на муниципальной земле без документов в течение долгого времени.

«Его внешний вид и состояние прилегающей территории не соответствовало никаким нормативам, что вызывало справедливое нарекание местных жителей», — добавил Станислав Каторов.

Представители администрации округа не раз обращались к владельцу бизнеса с требованием убрать объект, но собственник игнорировал предписания. Автобус отогнали на штрафстоянку за счет средств местного бюджета. Там он будет находиться до тех пор, пока владелец не возместит расходы по демонтажу и вывозу транспортного средства.

Ранее Станислав Каторов рассказал, что в 2025 году в округе планируют ликвидировать сотню незаконных сооружений. Из них по решению суда 14 демонтируют на муниципальной земле, а 55 — на частной.