Незаконный шиномонтаж и торговый объект демонтировали в Солнечногорске

Два нестационарных торговых объекта демонтировали в Солнечногорске. Всего в план сноса вошли 35 нестационарных торговых объектов в округе.

Специалисты ликвидировали шиномонтаж на улице Школьная и торговую палатку в деревне Вертлино. Эти конструкции были размещены на муниципальной земле самовольно и незаконно. Собственникам будет предъявлено требование о возмещении расходов на демонтаж и вывоз данных объектов.

Нестационарные торговые точки, подлежащие сносу в этом году, расположены как на муниципальной, так и на частной территории, и не имеют необходимых разрешительных документов.

«Если нестационарный торговый объект незаконно расположен на муниципальной земле, то демонтируем его после выдачи предписания. Если на частной земле, то проводим работу с собственником, далее обращаемся в суд. В этом году мы обязательно приведем в порядок муниципальную и частную территорию», — отметил первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик.

Список таких объектов будет обновляться по мере выявления новых нарушений. Данная работа осуществляется по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.