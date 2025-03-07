Незаконный сброс стройотходов в контейнеры пресекли в Солнечногорске

Борьбу с незаконным сбросов отходов на контейнерные площадки продолжают в Солнечногорске. Благодаря камерам системы «Безопасный регион» удалось привлечь к административной ответственности нарушителя в деревне Толстяково.

Жителям Солнечногорска напомнили, что за сброс отходов из автомобилей в неположенном месте штраф для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч рублей, а для юридических — до 200 тысяч рублей.

«Зачастую нерадивые граждане выбрасывают строительные отходы, древесный спил, бытовую технику или мебель в баки, не предназначенные для этого, либо оставляют прямо на земле, создавая стихийную свалку. Камеры „Безопасного региона“ фиксируют государственный номер транспортного средства, после чего его владельцу выписывают штраф по упрощённой процедуре», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Максим Барков.

Чтобы избежать штрафы и утилизировать строительные отходы правильно, рекомендуют обращаться в лицензированные организации. Ознакомиться со списком перевозчиков можно по ссылке.