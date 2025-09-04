Незаконный сброс стройотходов предотвратили в Щелкове

В Щелкове прошел рейд против незаконной перевозки строительного мусора и грунта. В нем участвовали сотрудники областных министерств, полиции и управления региональной безопасности.

Инспекторы проверили 28 машин, у трех водителей не оказалось нужных документов для перевозки отходов. На них составили протоколы об административных нарушениях. В итоге в ходе рейда удалось предотвратить незаконный сброс около 60 кубометров строительного мусора.

Напомним, водители должны иметь специальный талон на вывоз отходов, получить его можно на региональном портале государственных услуг. Процедура проста и не занимает много времени, зато позволяет избежать штрафов.