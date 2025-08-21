Незаконный сброс строительных отходов выявили в поселке Виноградово в Воскресенске

В Воскресенске с помощью камер видеонаблюдения «Безопасный регион» продолжают выявлять случаи несанкционированного сброса строительных отходов. Еще одно нарушение зафиксировали у дома № 2 на Центральной улице в поселке Виноградово.

Собственник грузового автомобиля нарушил требования в области охраны окружающей среды и сбросил отходы вне установленного места. За это его привлекли к административной ответственности и выписали штраф — 40 тысяч рублей.

Отметим, на сайте Министерства экологии Московской области опубликован реестр легальных перевозчиков, где каждый может выбрать компанию и оставить заявку на утилизацию. Через сутки мусор заберут и отправят на переработку, а заказчику передадут талон с полигона и акт выполненных работ.

Иначе на нарушителей наложат штраф: для граждан — до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, а для юридических — до 200 тысяч рублей.