Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Кашире

Фото: Минэкологии

Инспекторы эконадзора Московской области провели рейды, направленные на предотвращение незаконного сброса строительных отходов. В ходе проверок представители Минэкологии региона проверили 12 грузовых машин в Кашире.

По совам министра экологии и природопользования Подмосковья Тихона Фирсова, у водителей двух транспортных средств не было необходимых документов для транспортировки мусора. Так, инспекторы пресекли незаконный сброс 20 кубометров отходов. В отношении нарушителей составили протоколы об административном правонарушении.

Подобные рейды регулярно проводят в Московской области. Перевозчикам напоминают, что для транспортировки отходов необходимо получить специальные талоны ОССиГ.

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