Незаконный сброс строительных отходов предотвратили в Истре

Во время очередного межведомственного рейда по выявлению нарушителей и тех, кто незаконно вывозит строительный мусор, нашли водителя, перевозившего около 60 кубических метров отходов. У мужчины отсутствовали необходимые документы.

Совместное профилактическое мероприятие проводили специалисты Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, Министерства экологии и природопользования, сотрудники МВД России и Главного управления региональной безопасности, управление безопасности администрации округа, а также представителями народной дружины.

В ходе рейда проверили 16 единиц специализированной техники, осуществлявшей транспортировку отходов строительства, сноса и грунтов. Нарушения зафиксировали у четверых, а еще у водителей транспортных средств отсутствовали необходимые документы на перевозку отходов. Всем выписали штраф, а транспорт отогнали на специализированную стоянку.

За несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления в отношении нарушителей составляются протоколы об административном правонарушении.