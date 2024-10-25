Незаконный сброс строительного мусора пресекли в Ленинском округе

Неподалеку от жилого комплекса «Видный город» в Ленинском городском округе была пресечена попытка незаконного сброса строительных отходов. По сигналу жителей представители администрации муниципалитета совместно с правоохранительными органами привлекли нарушителей к ответственности.

Инцидент произошел на строительной площадке, где ведутся работы по устройству трассы ЮЛА. По информации эксплуатирующей организации, сброшенные стройматериалы предназначались для планирования проезда самосвалов к месту производства работ.

В ходе операции были задержаны шесть транспортных средств, которые использовались для незаконного перемещения строительных отходов. Навалы мусора будут вывезены нарушителями в срок до 26 октября. Глава Ленинского округа Станислав Каторов выразил благодарность жителям за проявленную бдительность.

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