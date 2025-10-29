Незаконный сброс отходов в селе Федино выявили в Воскресенске

Бороться с несанкционированной утилизацией отходов продолжают в Воскресенске. В этом помогает система «Безопасный регион».

Работу в этом направлении ведут Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору и администрация Воскресенска. Так, накануне на контейнерной площадке села Федино зафиксировали новое нарушение.

Водитель легкового авто выбросил твердые коммунальные отходы в неположенном месте. За это ему назначили административный штраф — 10 тысяч рублей.

Жителям напоминают, что строительный мусор нельзя выбрасывать на контейнерную площадку. Для его вывоза нужно воспользоваться информацией с реестра легальных перевозчиков на сайте стройотходы.рф. Здесь же можно оставить заявку на вывоз мусора.

Для нарушителей предусмотрены штрафы. Они составляют до 200 тысяч рублей.