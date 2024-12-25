Незаконный сброс отходов пресекли в Рузе и Лотошине

Фото: Пресс-служба Минэкологии МО

Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс отходов в Рузе и Лотошине. Правоохранители составили протоколы об административных нарушениях и направили их в ведомство для назначения наказания.

В Рузе водитель автоцистерны загрузил ее жидкими отходами и направился в окрестности деревни Горбово. Там он слил содержимое цистерны на открытый грунт. Нарушение зафиксировали вблизи животноводческой фермы. В Лотошине местная жительница выгрузила отходы из автомобиля на почву вне специализированной площадки для накопления отходов.

Теперь обоим нарушителям придется заплатить штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте