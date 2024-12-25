Незаконный сброс отходов пресекли в Рузе и Лотошине

Минэкологии Подмосковья пресекло незаконный сброс отходов в Рузе и Лотошине. Правоохранители составили протоколы об административных нарушениях и направили их в ведомство для назначения наказания.
В Рузе водитель автоцистерны загрузил ее жидкими отходами и направился в окрестности деревни Горбово. Там он слил содержимое цистерны на открытый грунт. Нарушение зафиксировали вблизи животноводческой фермы. В Лотошине местная жительница выгрузила отходы из автомобиля на почву вне специализированной площадки для накопления отходов.
Теперь обоим нарушителям придется заплатить штрафы на общую сумму 55 тысяч рублей.
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