Незаконный сброс отходов пресекли еще в 4 округах Подмосковья

В Подмосковье инспекторы экологического надзора вынесли постановления об административных наказаниях за сброс отходов в четырех муниципалитетах. Нарушения зарегистрировали сотрудники правоохранительных органов.

Мусор незаконно сбросили в деревне Бородино в округе Лотошино, деревне Раздоры в Одинцовском округе, а также в деревне Горетово в Можайском округе и самом Можайске.

Кроме того, сотрудник одной из компаний допустил разлив на землю жидких отходов в населенном пункте Морево в Рузском округе.

Нарушителям назначили штрафы, сумма которых достигла почти 100 тысяч рублей.

Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области, а также сотрудники правоохранительных органов продолжают контроль за соблюдением правил обращения с отходами.