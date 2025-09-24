Незаконный сброс отходов пресекли еще в 4 округах Подмосковья
В Подмосковье инспекторы экологического надзора вынесли постановления об административных наказаниях за сброс отходов в четырех муниципалитетах. Нарушения зарегистрировали сотрудники правоохранительных органов.
Мусор незаконно сбросили в деревне Бородино в округе Лотошино, деревне Раздоры в Одинцовском округе, а также в деревне Горетово в Можайском округе и самом Можайске.
Кроме того, сотрудник одной из компаний допустил разлив на землю жидких отходов в населенном пункте Морево в Рузском округе.
Нарушителям назначили штрафы, сумма которых достигла почти 100 тысяч рублей.
Специалисты Министерства экологии и природопользования Московской области, а также сотрудники правоохранительных органов продолжают контроль за соблюдением правил обращения с отходами.