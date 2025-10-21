Незаконный сброс отходов пресекли еще в 3 округах Подмосковья

Три попытки незаконного сброса отходов пресекли в Ленинском и Раменском округах, а также в Чехове. Инспекторы эконодзора вынесли постановления о назначении административных наказаний.

Попытка незаконного сброса отходов выявили сотрудники полиции, рассказали в областном Минэкологии.

«Двое водителей решили сбросить на грунт мусор в деревне Кулаково Раменского округа и в селе Булатниково Ленинского округа, причем в последнем случае нарушитель вознамерился произвести сброс в водоохранной зоне Спасского пруда. Нелегальную транспортировку строительных отходов удалось пресечь в Раменском, вблизи СНТ „Металлург“, а также в Чехове», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

В результате всем нарушителям назначили штрафы.

Рейды по выявлению незаконной перевозки и сброса отходов в Подмосковье продолжатся.