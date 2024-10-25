Незаконный сброс отходов предотвратили в 4 округах Подмосковья

Инспекторы подмосковного эконадзора и сотрудники полиции выявили нарушения перевозки отходов в четырех округах. Виновников задержали на месте.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, незаконный сброс отходов предотвратили вблизи села Чулково в Раменском округе, а также рядом с селом Ромашково в Одинцове. Полицейские задержали и эвакуировали бульдозер и экскаватор.

Кроме того, водителей самосвалов задержали в Электроуглях и Лыткарине. Они пытались сбросить отходы на открытый грунт.

В отношении нарушителей составили административные протоколы.