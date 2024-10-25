Незаконный сброс отходов предотвратили в 4 округах Подмосковья

Инспекторы подмосковного эконадзора и сотрудники полиции выявили нарушения перевозки отходов в четырех округах. Виновников задержали на месте.
Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, незаконный сброс отходов предотвратили вблизи села Чулково в Раменском округе, а также рядом с селом Ромашково в Одинцове. Полицейские задержали и эвакуировали бульдозер и экскаватор.
Кроме того, водителей самосвалов задержали в Электроуглях и Лыткарине. Они пытались сбросить отходы на открытый грунт.
В отношении нарушителей составили административные протоколы.
Кулинарный мастер-класс по осенним блюдам прошел в колледже «Подмосковье»
Два новых агрегата запустят в котельной на улице Горького в Пушкино
Фейк: «Ашан» решил уйти из России
Производство беспилотных летательных аппаратов запустили в Подольске
В Москве ужесточат контроль за мигрантами
Жители Богородского округа приняли участие во всероссийском молебне
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте