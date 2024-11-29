Незаконный сброс мусора выявили в микрорайоне Новлянский в Воскресенске

Камеры видеонаблюдения в микрорайоне Новлянский в Воскресенске зафиксировали, как житель незаконно утилизирует мусор с прицепа автомобиля. В администрации напомнили, что за неправильный сброс отходов могут оштрафовать.

В Воскресенске продолжается борьба с незаконной утилизацией строительных отходов. В этом помогают камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

На контейнерной площадке в микрорайоне Новлянский на улице Западной у дома № 9 было зафиксировано новое нарушение, где незаконный сброс осуществлялся с легкового автомобиля с прицепом.

В администрации напомнили, что строительный мусор нельзя сбрасывать на обычную контейнерную площадку. Для этого существует специальная процедура, которую необходимо выполнить. На сайте Министерства экологии Московской области размещен список легальных перевозчиков. Жители Воскресенска должны выбрать компанию, связаться с ней и оставить заявку. Специалисты приедут в течение суток, увезут мусор на полигон ТБО для утилизации, а заказчику вернут талон и акт выполненных работ.

Иначе на граждан наложат штраф до 70 тысяч рублей, на должностных лиц — до 100 тысяч, на юридических лиц — до 200 тысяч рулей.

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