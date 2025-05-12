Незаконный сброс мусора выявили в микрорайоне Новлянский в Воскресенске

Работа по выявлению несанкционированной утилизации строительных отходов на контейнерных площадках активно ведется в городском округе. Обнаружить нарушителей помогают видеокамеры системы «Безопасный регион».

Незаконный сброс мусора, который осуществлялся из легкового автомобиля вне баков для накопления отходов, зафиксировали на контейнерной площадке у дома № 9 по улице Западной. Владелец транспортного средства совершил действия, нарушающие требования в области охраны окружающей среды и природопользования.

Нарушителя привлекли к административной ответственности и назначили ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Напомним, что строительный мусор запрещено выбрасывать на контейнерные площадки. Размер штрафа для граждан составляет до 70 тысяч рублей, для должностных лиц — до 100 тысяч, для юридических лиц — до 200 тысяч рублей