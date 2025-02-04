Незаконный сброс мусора пресекли в 2 округах Подмосковья

В городских округах Павлово-Посадский и Мытищи двух граждан оштрафовали за незаконный сброс строительных отходов. Постановления вынесли инспекторы Минэкологии Подмосковья.

В индустриальном парке в деревне Фатеево сотрудники полиции задержали управлявшего самосвалом гражданина, который выбросил перемешанные с землей битый кирпич и бетон.

В водоохранной зоне противопожарного пруда в деревне Высоково городского округа Мытищи произошел аналогичный случай. Мужчина выгрузил грунт неизвестного происхождения.

Нарушителей обязали выплатить штрафы.

Сотрудники Минэкологии и правоохранительных органов продолжают пресекать незаконный сброс отходов.