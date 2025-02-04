Незаконный сброс мусора пресекли в 2 округах Подмосковья
В городских округах Павлово-Посадский и Мытищи двух граждан оштрафовали за незаконный сброс строительных отходов. Постановления вынесли инспекторы Минэкологии Подмосковья.
В индустриальном парке в деревне Фатеево сотрудники полиции задержали управлявшего самосвалом гражданина, который выбросил перемешанные с землей битый кирпич и бетон.
В водоохранной зоне противопожарного пруда в деревне Высоково городского округа Мытищи произошел аналогичный случай. Мужчина выгрузил грунт неизвестного происхождения.
Нарушителей обязали выплатить штрафы.
Сотрудники Минэкологии и правоохранительных органов продолжают пресекать незаконный сброс отходов.
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