Незаконный сброс мусора предотвратили в Одинцове

Министерство экологии и природопользования Московской области совместно с Министерством по содержанию территорий, Государственным жилищным надзором, Главным управлением региональной безопасности Подмосковья и Министерством внутренних дел России провели масштабное мероприятие. Оно было направлено на выявление и пресечение фактов незаконной транспортировки строительных отходов на территории Одинцовского округа.

Мероприятие проводилось с целью борьбы с незаконным сбросом и несанкционированной утилизацией отходов, что является значительной проблемой для экологии региона. Здесь удалось предотвратить несанкционированное выбрасывание 120 кубических метров строительных отходов.

Сотрудники тщательно проверили 26 грузовых транспортных средств, участвующих в перевозке строительных материалов. Стоит отметить, что у четырех из этих автомобилей была выявлена серьезная проблема — отсутствовала необходимая документация, которая подтверждала бы законность перевозимых грузов. Их задержали, а две машины были помещены на специализированную стоянку для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, в отношении нарушителей были составлены шесть протоколов об административных правонарушениях, которое предусмотрены частью 1 статьи 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ и частью 1 статьи 6.26 Кодекса об административных правонарушениях Московской области.