Незаконный сброс 100 кубометров отходов предотвратили в Подмосковье осенью

Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В Московской области регулярно проводятся межведомственные рейды по пресечению незаконной транспортировки строительных отходов, сноса и грунтов. Осенью в Подмосковье провели уже 14 таких инспекций. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Представители ведомства, МВД и ГУРБ предотвратили незаконный сброс около 100 кубомеров отходов. Так, 13 ноября в Люберцах проверили 24 машин на наличие документов для перевозки отходов. У двух водителей таких документов не оказалось. Таким образом, инспекторы предотвратили незаконный сброс 40 «кубов» строительного мусора.

Напомним, в отношении недобросовестных перевозчиков составляют протоколы об административных правонарушениях, а транспортные средства, используемые для незаконной перевозки отходов, задерживают.