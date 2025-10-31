Незаконный оборот наркотиков пресекли в Ленинском округе

Росгвардия Подмосковья задержала в Ленинском округе мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Ночью во время патрулирования в районе деревни Пуговичино стражи правопорядка заметили подозрительную иномарку, припаркованную в лесу.

Увидев служебный автомобиль, водитель попытался уехать, но сотрудники быстро его остановили. Мужчина признался, что в машине находятся запрещенные вещества, предназначенные для продажи.

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая при осмотре автомобиля обнаружила в багажнике свертки с наркотиками. Экспертиза показала, что это гашиш общим весом более 765 граммов. Задержанным оказался 42-летний житель Санкт-Петербурга. В отношении него возбудили уголовное дело.