Незаконный магазин и пункт общепита снесут в деревне Подрезово

В деревне Подрезово Мытищинского округа начали снос самовольных построек. Об этом сообщили в пресс-службе Мособлархитектуры.
На участке без разрешений построили торговую точку и кафе. Часть этих одноэтажных зданий заняла земли общего пользования, которые принадлежат государству. Суд признал постройки незаконными и постановил их снести.
Сейчас владелец уже занимается демонтажем и уборкой строительного мусора. Работы планируют завершить до конца месяца. Всего в округе выявили 456 объектов, построенных без разрешений или в аварийном состоянии, 316 из них уже либо снесли, либо достроили и узаконили — это 69% от общего числа.
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