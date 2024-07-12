Незаконный автосервис снесут по решению суда в Мытищах в августе

Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Самовольную постройку снесут в деревне Подрезово в Мытищах. Суд принял решение о том, что автосервис находится там вопреки законам.

Собственники разместили автосервис на участке, целевое назначение которого — ведение личного подсобного хозяйства. Кроме того, объект расположили в охранной зоне линий электропередач.

Ранее в суд обратилась администрация Мытищ. После специалисты провели судебную экспертизу. Она постановила: объект создает угрозу жизни и здоровью граждан. Мытищинский городской суд принял решение о сносе постройки. Если ответчик не ликвидирует объект в обозначенный срок, в августе это сделают специальные службы администрации округа.

Отметим, что работа по выявлению и ликвидации незаконных строений в Мытищах продолжится.

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