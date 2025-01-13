Незаконные выбросы продуктов горения выявили в Голицыне

Инспекторы экологического надзора Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку в городе Голицыно Одинцовского округа по заявлению одного из жителей. Он пожаловался на регулярные выбросы дыма на участке вдоль Звенигородского шоссе.

Во время проверки комиссия обнаружила, что там установили вытяжную вентиляцию для удаления продуктов горения из здания кондитерского цеха. Однако источник выбросов не зарегистрирован в государственном реестре объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. А это уже нарушение законодательства. По результатам проверки двум совладельцам участка вынесли предостережение. Министерство экологии и природопользования Московской области взяло на контроль ситуацию.

Напомним, ранее в Голицыне уже выносили предостережения другим землевладельцам. Они незаконно размещали на своих участках строительные отходы, в том числе вблизи реки Большая Вяземка.