Незаконные водосбросы ликвидируют в Раменском по требованию Минэкологии

Инспекторы эконадзора Московской области провели контрольные мероприятия в Раменском. Ранее в Минэкологии региона поступило сообщение о том, что в округе сбрасывают неочищенные сточные воды в поселках Родники и РАОС.

«В поселке РАОС наши сотрудники приняли участие в прокурорской проверке, в ходе которой установлен факт сброса на рельеф загрязненных сточных вод, которые впоследствии попадают в реку Семеновку», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По его словам, инспекторы взяли пробы сточных вод и речной воды для анализа. На основе этих данных прокуратура даст оценку нарушению. Подобное нарушение вблизи земельного участка, на котором расположен комплекс «Фитокосметик», выявили в поселке Родники. Компании объявили предостережение о недопустимости подобных нарушений.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».