Незаконные торговые точки снесли на 4 улицах в Лобне

Проверка и демонтаж несанкционированных торговых объектов активно продолжается в городском округе. Системная работа по наведению порядка в сфере торговли и услуг ведется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, направленному на упорядочивание публичных пространств.

На текущей неделе были ликвидированы незаконно установленные торговые объекты на улицах Южная, Чехова, Вокзальная и Локомотивная.

Заместитель главы городского округа в сфере торговли Елена Лапшинова отметила, что работа проводится последовательно и строго в рамках действующего законодательства. Каждое подобное мероприятие проходит по установленному регламенту.

Демонтируют торговые точки, которые установлены с нарушениями градостроительных и санитарных норм, портят внешний вид города, продают товары, не указанные в соглашении, не платят налоги и не используют онлайн-кассы.

Владельцы объектов получают официальные уведомления с указанием срока для добровольного демонтажа и вывоза имущества. По истечении установленного периода, в случае отсутствия реакции со стороны собственников, объекты сносят силами городских служб.