Незаконные торговые точки демонтировали в микрорайоне Кучино в Балашихе

В городском округе Балашиха продолжаются работы по сносу незаконно установленных торговых павильонов. Одним из таких объектов стала галерея торговых ларьков, расположенных рядом с домом № 50 по улице Центральная в микрорайоне Кучино, на территории возле железнодорожной станции «Кучино» МЦД-4.

Демонтаж проводится в строгом соответствии с утвержденным порядком, закрепленным постановлением администрации округа. В первую очередь убираются объекты, расположенные без соответствующих правоустанавливающих документов.

Владельцам незаконно размещенных торговых объектов предоставляется возможность самостоятельно демонтировать свои павильоны в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего предписания. Если в установленный срок требования не выполняются, демонтаж проводится принудительно силами муниципальных служб.

Такие мероприятия направлены на наведение порядка в городской среде, повышение безопасности жителей и соблюдение градостроительных норм, что способствует улучшению качества жизни в Балашихе.