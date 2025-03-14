Незаконные торговые объекты демонтируют в солнечногорском поселке Голубое
Торговые объекты, расположенные в поселке Голубое под Солнечногорском, приведут в порядок. Представители администрации провели обход и наметили план необходимых работ.
Обход прошел с целью выявления проблемных участков и устранения нарушений в части содержания общественных пространств и объектов торговли. В мероприятии приняли участие первый заместитель главы городского округа Кирилл Типографщик, сотрудники территориального отдела Андреевка, «Дирекции единого заказчика городского округа Солнечногорск» и управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства.
«Дирекцию единого заказчика городского округа Солнечногорск» отметили за качественное выполнение обязанностей — пешеходные зоны чистые, детские игровые площадки в порядке. В ближайшее время в поселке Голубое демонтируют незаконные торговые объекты и рекламу, проверят торговые объекты на соблюдение правил торговли, очистят русло реки, а также проведут субботник в рамках «Месяца чистоты и благоустройства в Подмосковье». Контрольный обход состоится на следующей неделе.
«Во время обхода особое внимание уделили точкам торговли. Некоторые недобросовестные собственники оставляют строительные и бытовые отходы около магазинов, размещают несогласованную информацию и элементы рекламы, а также не поддерживают здания в надлежащем состоянии. Все эти факты являются недопустимыми, и мы будем работать над устранением нарушений в частном порядке», — отметил Кирилл Типографщик.
Кроме того, было принято решение направить в территориальный отдел Андреевка сотрудника управления потребительского рынка для ежедневного мониторинга профильных объектов в весенне-летний период.