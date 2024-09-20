Незаконные свалки предотвратили в 3 округах Подмосковья за неделю

За неделю сотрудники подмосковного эконадзора и полиции предотвратили три случая незаконного сброса мусора. Они произошли в Ленинском округе, Подольске и Щелкове.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, полиция задержала и отправила на штрафстоянку три машины. На нарушителей составили административные протоколы.

Кроме того, камеры выявили 36 случаев незаконной перевозки стройотходов. Общая сумма штрафов превысила один миллион рублей.

В министерстве напомнили, что загрязнение окружающей среды при сбросе отходов влечет за собой штраф в размере до 120 тысяч рублей.

Новости Московской области можно обсудить в«Суперчате 360».