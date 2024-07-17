Незаконные сооружения снесли в береговой зоне в Мытищах

Береговую зону у деревни Новоалександрово в Мытищах очистили от незаконных сооружений. Ранее собственника обязали убрать самовольные постройки, но он проигнорировал это требование.

Объект ликвидировали на территории, принадлежащей компании «Рекреационный центр „Золотой берег“». По закону арендатор земельного участка обязан был использовать его по назначению. Однако он разместил здесь летние веранды, металлические бытовки, беседки и баню. Арендатора обязали привести территорию в соответствие с проектом до суда, но он проигнорировал это требование.

«Добровольно исполнять решение суда арендатор не стал. В связи с неисполнением законных требований по решению суда и на основании заявления Комитета лесного хозяйства обязанность по исполнению решения о демонтаже самовольных незаконных объектов легла на администрацию городского округа. Обращаю внимание, что на территории Мытищ установлены и другие факты нарушений. Сейчас они являются предметами судебных разбирательств», — рассказала директор управления по выявлению или ликвидации самовольных объектов в городском округе Мытищи Елена Лебеденко.