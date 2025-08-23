Незаконные щиты демонтируют на Ленинградском шоссе в Солнечногорске

В Солнечногорске сотрудники отдела рекламы Управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа провели проверку рекламных конструкций вдоль Ленинградского шоссе. Специалисты начали убирать незаконно размещенные щиты и приводить в порядок конструкции, установленные по правилам.

На сегодняшний день снято семь старых рекламных щитов. На их месте появятся современные видеоэкраны и конструкции с подсветкой. В ближайшее время новое оборудование установят и в деревне Рекино-Кресты — все проекты согласованы с Министерством информации и молодежной политики Подмосковья.

«Новое оформление улучшит внешний облик округа, повысит интерес инвесторов, а жители будут получать больше важной социальной информации», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

До конца года в муниципалитете планируется заменить еще четыре щита. Эти работы являются частью программы благоустройства и создания комфортной городской среды.