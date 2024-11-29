Незаконные рекламу и граффити устранили еще в 4 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на дорожной инфраструктуре на пяти региональных трассах в четырех округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
В Солнечногорске очистили остановки от надписей в поселке Ржавки и сняли рекламу со знаков на Институтской улице в Менделеево. В Раменском округе убрали объявления с опоры освещения и дорожных знаков на Театральной улице в поселке Ильинском.
Также специалисты очистили остановки от рекламы и граффити на улице Малой Московской в Старой Купавне Богородского округа и на Полевой улице во Фрязине.
Минтранс Подмосковья напоминает, что порча дорожной инфраструктуры не только нарушает закон, но и ставит под угрозу безопасность движения.
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