Незаконные рекламу и граффити устранили еще в 4 округах Подмосковья

Представители Мосавтодора устранили незаконную рекламу и граффити на дорожной инфраструктуре на пяти региональных трассах в четырех округах Подмосковья. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

В Солнечногорске очистили остановки от надписей в поселке Ржавки и сняли рекламу со знаков на Институтской улице в Менделеево. В Раменском округе убрали объявления с опоры освещения и дорожных знаков на Театральной улице в поселке Ильинском.

Также специалисты очистили остановки от рекламы и граффити на улице Малой Московской в Старой Купавне Богородского округа и на Полевой улице во Фрязине.

Минтранс Подмосковья напоминает, что порча дорожной инфраструктуры не только нарушает закон, но и ставит под угрозу безопасность движения.