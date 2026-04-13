Незаконные рекламные конструкции ликвидировали в Истре

В Румянцеве во время очередного рейда обнаружили незаконные рекламные конструкции. Владельцу выдано предписание об устранении нарушения в установленный срок.

Сотрудники управления развития потребительского рынка и услуг муниципалитета провели проверку на территории Румянцева. В ходе осмотра специалисты зафиксировали размещение рекламы без необходимых разрешений.

По информации ведомства, собственнику конструкции направлено официальное предписание. В документе указаны сроки для добровольного демонтажа и приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства.

В администрации подчеркнули, что подобные проверки проходят на регулярной основе. Незаконные вывески портят внешний вид округа и создают ощущение неухоженности городской среды. Кроме того, такие конструкции нередко устанавливаются с нарушением норм безопасности.

«Мы в первую очередь даем владельцам возможность устранить нарушение самостоятельно. Демонтаж применяется только в случае игнорирования требований», — сообщили в управлении.

По итогам прошлого года на территории округа выявили 725 объектов без действующих разрешений. Предписания получили владельцы 544 конструкций, из них 518 уже демонтированы. При этом 350 предпринимателей начали оформление документов до применения штрафных санкций.