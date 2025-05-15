Незаконные постройки снесли на улице Победы в Балашихе

В Балашихе продолжается работа по ликвидации объектов самовольного строительства. На улице Победы, дом № 13А, демонтировали два незаконных здания: двухэтажное строение, в котором располагались продуктовый магазин и кафе, а также рядом стоящее сооружение с автомойкой и шиномонтажом.

Решение о сносе поддержал Арбитражный суд, предоставив администрации Балашихи право демонтировать постройки с последующим взысканием расходов с нарушителей. Работы провели в рамках программы по приведению городской территории в соответствие с законодательством. Ее инициировал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что в 2025 году в Балашихе запланировали снос еще 10 подобных объектов за счет городского бюджета. Незаконные постройки либо демонтируют, либо реконструируют, либо приведут в порядок в соответствии с требованиями закона. Эта кампания направлена на обеспечение порядка и безопасности городской среды, а также создание комфортных условий для жителей.