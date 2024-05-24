Незаконные постройки демонтируют в поселке Мебельной фабрики в Мытищах

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

В поселке Мебельной фабрики городского округа Мытищи планируется снос самовольно возведенных построек. Администрация округа добилась решения суда о демонтаже незаконных строений.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что владелец построек использовал земельный участок не по назначению.  Мытищинский городской суд признал договор аренды участка недействительным.

В ближайшее время незаконные строения будут демонтированы, а земельный участок вернется в собственность муниципалитета.

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